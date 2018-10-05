В Миннесоте машины атакуют пьяные птицы

СЕГОДНЯ 15:32 2018-10-05T15:32:15+03:00

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В американском городе Гилберт, штате Минессота, зарянки, свиристели и другие птицы натыкаются на автомобили и деревья. Начальник полиции города Тай Текар объяснил, что птицы попросту пьяны.

Крылатые наедаются перезрелых ягод, их печень не справляется с токсинами, после чего они впадают в состояние опьянения.

Доцент кафедры леса и экологии дикой природы в Университете Висконсина Анна Пиджон подтвердила опьянение птиц. Она также сообщила, что подобное случается нередко. Но чаще всего это явление происходит поздней зимой или ранней весной.

Полиция Миннесоты просит птиц "протрезветь".Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Больше других восприимчивы к опьянению зарянки и свиристели, так как именно они в основном питаются забродившими ягодами.

Впоследствии птицы теряют координацию, плохо видят во время полета и не способны уберечься от хищников.

Пиджон попросила всех, кто найдет нетрезвую птицу, оставить ее в темном месте до тех пор, пока она не придет в себя и не перестанет врезаться в предметы.

Начальник полиции призвал жителей не беспокоить правоохранительные органы из-за птиц, а просто подождать. Отметили, что пернатые трезвеют достаточно быстро.