2018-10-05T15:32:15+03:00
Дом. Семья

В Миннесоте машины атакуют пьяные птицы

Наевшись перезрелых ягод, зарянки и свиристели теряют координацию
Сакина НУРИЕВА
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Птицы хмелеют из-за забродивших ягод.Птицы хмелеют из-за забродивших ягод.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В американском городе Гилберт, штате Минессота, зарянки, свиристели и другие птицы натыкаются на автомобили и деревья. Начальник полиции города Тай Текар объяснил, что птицы попросту пьяны.

Крылатые наедаются перезрелых ягод, их печень не справляется с токсинами, после чего они впадают в состояние опьянения.

Доцент кафедры леса и экологии дикой природы в Университете Висконсина Анна Пиджон подтвердила опьянение птиц. Она также сообщила, что подобное случается нередко. Но чаще всего это явление происходит поздней зимой или ранней весной.

Полиция Миннесоты просит птиц "протрезветь". Фото: facebook.com

Полиция Миннесоты просит птиц "протрезветь".Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Больше других восприимчивы к опьянению зарянки и свиристели, так как именно они в основном питаются забродившими ягодами.

Впоследствии птицы теряют координацию, плохо видят во время полета и не способны уберечься от хищников.

Пиджон попросила всех, кто найдет нетрезвую птицу, оставить ее в темном месте до тех пор, пока она не придет в себя и не перестанет врезаться в предметы.

Начальник полиции призвал жителей не беспокоить правоохранительные органы из-за птиц, а просто подождать. Отметили, что пернатые трезвеют достаточно быстро.

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