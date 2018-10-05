ФАС введет понятие «тарифная дискриминация» в сферу ЖКХ

СЕГОДНЯ 15:38 2018-10-05T15:38:47+03:00

Ведомство будет следить, чтобы чиновники не завышали и не занижали ставки для поставщиков коммунальных услуг

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В 2019 году в законодательстве появится понятие «тарифная дискриминация». Она включит в себя процедуру наказание для чиновников, которые будут завышать или занижать цифры в ставках для поставщиков коммунальных услуг.

В ФАС объясняют, что тарифная дискриминация — это серьезное отклонение в установленных тарифах. Аналогичная ситуация может случиться, когда ставки для разных организаций различаются, а услуги, какие они предоставляют – одинаковые.

Пока не понятно, как именно будут выявляться нарушения и как будут привлекать к ответственности чиновников.

Одной из мер по недопущению нарушений в ФАС называют заключение долгосрочных контрактов и введение эталонных принципов регулирования, которые определят средний уровень затрат коммунальщиков, а значит и средний тариф для населения, сообщает газета «Известия».

Эксперты из ЖКХ уже отметили, что уравнивать тарифы нельзя, потому что у всех разные стартовые условия.

- Например, вода. Она берется из разных источников и системы ее очистки могут быть разные, а значить и цены на это различаются. Унифицировать тарифы в данном случае нельзя, либо делать это учитывая применяемые технологии, - сказал генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин.