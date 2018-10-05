2018-10-05T16:05:14+03:00
Политика

Омбудсмен по защите "мовы" будет штрафовать украинцев за чужой язык

Доносы будут писать жители страны, которые услышали на улицах постороннюю речь
Ася РОМАНЧУК
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На Украине появится омбудсмен по защите "мовы"На Украине появится омбудсмен по защите "мовы"Фото: Николай ВАРСЕГОВ
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Украина будет защищать свой язык. Знать «мову» должны все жители Незалежной, а если кто-то не владеет языком, то ему придетcя заплатить штраф.

Наказывать тех, кто не говорит на украинском языке будет омбудсмен. Уполномоченный по защите государственного языка может появиться в стране в ближайшее время.

Пожаловаться сможет любой человек, который услышит чужую речь. Причем поводом может стать даже грубость в магазине.

Законопроект уже прошел первое чтение в Раде. Новому уполномоченному дали права выписывать штрафы нарушителям, они будут составлять до 600 необлагаемых налогом минимальных зарплат. То есть 10 тыс. 200 гривен, или около 24 тыс. рублей.

Закон обяжет знать язык не только простых украинцев, но и чиновников. Последние должны будут сдавать специальные экзамены, когда устраиваются на работу, - сообщает ФАН.

На Украине периодически разгораются языковые скандалы. Один из последних вспыхнул в местном Макдоналдсе. Активист движения за сохранение и чистоту украинского языка возмутился в соцсетях, что кассир общалась с ним на русском языке. После выяснилось, что сотрудник сети быстрого питания оказалась приезжей из Донбасса, что и вовсе стало для активиста последней каплей.

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