Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-05T16:35:49+03:00

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Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. В ходе этого телефонного разговора российский лидер поздравил своего коллегу с днем рождения. Дело в том, что в пятницу, 5 октября, президенту среднеазиатской республики исполняется 66 лет.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Республики Таджикистан, в ходе которого тепло поздравил Эмомали Рахмона с днем рождения», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Также там отмечается, что ранее Владимир Путин направил Эмомали Рахмону поздравительную телеграмму. В частности, в своем послании глава нашего государства подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога и тесной совместной работы по двусторонней и международной повестке дня.