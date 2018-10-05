Пользователи Windows 10 пожаловались на исчезновение файлов после обновления

СЕГОДНЯ 17:54 2018-10-05T17:54:33+03:00

Люди сообщают, что из папки «Мои документы» происходит удаление файлов и таблиц

Изменить размер текста: A A

К операционной системе Windows 10 возникли претензии у пользователей. Люди жалуются, что после очередного обновления системы исчезли все файлы.

Один из пользователь поделился информацией о случившемся в Twitter: «Папка «Мои документы» каким-то образом удалилась и все мои личные документы (файлы Word, таблицы и другие) уничтожены. <...> Все пропало. Моя последняя резервная копия была сделана очень давно», - пишет пользователь @MakatiCub.

Многие подтверждают, что незапланированные удаления происходят не только из документов, но и из папок «Загрузки», «Изображения», «Музыка». Исчезнувшие файлы можно восстановить через облачное хранилище или через директорию Windows.old, где хранятся все файлы старой операционной системы, пишет газета «Известия».

От представителей корпорации пока комментариев по этому поводу не поступало.

Ранее сайт kp.ru сообща, что специалисты нашли брешь в системе безопасности Windows. На проблемы было указано представителям корпорации несколько месяцев назад, но ошибка еще не устранена.