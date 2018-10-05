2018-10-05T18:27:17+03:00
Экономика

Энергетики прогнозируют зиму без «сюрпризов»

Аварийность на объектах Федеральной сетевой компании в этом году снизилась на 17%
Антон БАЛУЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Эти данные были озвучены в кулуарах Российской энергетической недели председателем правления ПАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» Андреем Муровым. Объем технологических нарушений сократился во всех филиалах ФСК ЕЭС. Лучшие показатели снижения аварийности зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири – на 32% и 29% соответственно.

К началу октября закончены текущие ремонты на объектах, проведена диагностика силового и коммутационного оборудования на подстанциях, расчищены и расширены просеки на линиях электропередачи.

Энергетики подготовили 577 резервных источников снабжения общей мощностью 172 мегаватта. В конце сентября ФСК ЕЭС начала федеральные учения, цель которых - предупредить системные аварии в сложных погодных условиях. Кроме того, учения проведут в каждом из 8 филиалов ФСК ЕЭС.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«С вероятностью, граничащей с уверенностью»: Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках
Силуанов заявил о готовности России присоединиться к европейской альтернативе SWIFT
У живущего в трущобах пакистанца нашли миллиарды на счету
Американские танкисты оценили российский танк Т-14 «Армата»
Почти половина российской молодежи не слышала о сталинских репрессиях
Пользователи Windows 10 пожаловались на исчезновение файлов после обновления
Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,2%
Минфин РФ предложил повысить минимальные цены на коньяк и бренди
Клочок туалетной бумаги испортил репутацию Дональда Трампа
Полиция Италии поймала одного из самых опасных членов «Коза ностры»
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Белорусская церковь выступила против предоставления автокефалии Украине
Минздрав Грузии отказал российским СМИ в допуске в Центр Лугара
Toyota отзовет 2,4 млн гибридных автомобилей из-за проблем с двигателем
Московские следователи выясняют, как покалечились восемь строителей
Пропавший в Китае глава Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием
Омбудсмен по защите "мовы" будет штрафовать украинцев за чужой язык
В Индии двое мужчин изнасиловали женщину во время купания в священной реке Ганг
Медведев поручил расширить субсидии нефтяникам за счет НДПИ
ФАС введет понятие «тарифная дискриминация» в сферу ЖКХ
В Миннесоте машины атакуют пьяные птицы
Песков заявил, что Россия и Индия не подписали соглашение по поставкам фрегатов
Ученые выяснили, как виноград способен предотвратить рак
В Испании туристов могут оштрафовать на 30 тысяч евро из-за дрона
Появилось видео первых секунд после падения МиГ-29 в Подмосковье