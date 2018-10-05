Энергетики прогнозируют зиму без «сюрпризов»

СЕГОДНЯ 18:27 2018-10-05T18:27:17+03:00

Аварийность на объектах Федеральной сетевой компании в этом году снизилась на 17%

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Эти данные были озвучены в кулуарах Российской энергетической недели председателем правления ПАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» Андреем Муровым. Объем технологических нарушений сократился во всех филиалах ФСК ЕЭС. Лучшие показатели снижения аварийности зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири – на 32% и 29% соответственно.

К началу октября закончены текущие ремонты на объектах, проведена диагностика силового и коммутационного оборудования на подстанциях, расчищены и расширены просеки на линиях электропередачи.

Энергетики подготовили 577 резервных источников снабжения общей мощностью 172 мегаватта. В конце сентября ФСК ЕЭС начала федеральные учения, цель которых - предупредить системные аварии в сложных погодных условиях. Кроме того, учения проведут в каждом из 8 филиалов ФСК ЕЭС.