У живущего в трущобах пакистанца нашли миллиарды на счету

СЕГОДНЯ 18:59 2018-10-05T18:59:58+03:00

Между тем сам мужчина ничего не знал об этих деньгах

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У живущего в трущобах пакистанца Мухаммада Абдула Кадира нашли 2,3 миллиарда рупий (18,6 миллиона долларов) на банковском счете. Причем сам мужчина ничего не знал об этих деньгах и спокойно жил, работая продавцом мороженого в городе Карачи и зарабатывая всего около четырех долларов в день.

«Я самый невезучий человек в мире. Когда я узнал, что на моем счету лежит такая сумма, денег уже там не было», - сказал пакистанец порталу Carbonated.TV.

Кстати, местные правоохранители уже выяснили, что продавец мороженого действительно не имел отношения к обнаруженным миллиардам. Как оказалось, мужчина неграмотен и не мог подписать документы. По данным следователей, счет открыли в 2014-2015 годах по копии удостоверения личности, а в 2016-м кто-то снял с него все деньги.

При этом в ходе расследования стражи порядка нашли еще 77 аналогичных счетов, через которые проводились миллиарды пакистанских рупий. Не исключено, что все они служили для отмывания денег.