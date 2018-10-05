2018-10-05T18:59:58+03:00
В мире

У живущего в трущобах пакистанца нашли миллиарды на счету

Между тем сам мужчина ничего не знал об этих деньгах
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
У живущего в трущобах пакистанца нашли миллиарды на счетуУ живущего в трущобах пакистанца нашли миллиарды на счетуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

У живущего в трущобах пакистанца Мухаммада Абдула Кадира нашли 2,3 миллиарда рупий (18,6 миллиона долларов) на банковском счете. Причем сам мужчина ничего не знал об этих деньгах и спокойно жил, работая продавцом мороженого в городе Карачи и зарабатывая всего около четырех долларов в день.

«Я самый невезучий человек в мире. Когда я узнал, что на моем счету лежит такая сумма, денег уже там не было», - сказал пакистанец порталу Carbonated.TV.

Кстати, местные правоохранители уже выяснили, что продавец мороженого действительно не имел отношения к обнаруженным миллиардам. Как оказалось, мужчина неграмотен и не мог подписать документы. По данным следователей, счет открыли в 2014-2015 годах по копии удостоверения личности, а в 2016-м кто-то снял с него все деньги.

При этом в ходе расследования стражи порядка нашли еще 77 аналогичных счетов, через которые проводились миллиарды пакистанских рупий. Не исключено, что все они служили для отмывания денег.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«С вероятностью, граничащей с уверенностью»: Германия присоединилась к обвинениям России в кибератаках
Силуанов заявил о готовности России присоединиться к европейской альтернативе SWIFT
Американские танкисты оценили российский танк Т-14 «Армата»
Энергетики прогнозируют зиму без «сюрпризов»
Почти половина российской молодежи не слышала о сталинских репрессиях
Пользователи Windows 10 пожаловались на исчезновение файлов после обновления
Инфляция в России в сентябре ускорилась до 0,2%
Минфин РФ предложил повысить минимальные цены на коньяк и бренди
Клочок туалетной бумаги испортил репутацию Дональда Трампа
Полиция Италии поймала одного из самых опасных членов «Коза ностры»
Путин поздравил президента Таджикистана с днем рождения
Белорусская церковь выступила против предоставления автокефалии Украине
Минздрав Грузии отказал российским СМИ в допуске в Центр Лугара
Toyota отзовет 2,4 млн гибридных автомобилей из-за проблем с двигателем
Московские следователи выясняют, как покалечились восемь строителей
Пропавший в Китае глава Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием
Омбудсмен по защите "мовы" будет штрафовать украинцев за чужой язык
В Индии двое мужчин изнасиловали женщину во время купания в священной реке Ганг
Медведев поручил расширить субсидии нефтяникам за счет НДПИ
ФАС введет понятие «тарифная дискриминация» в сферу ЖКХ
В Миннесоте машины атакуют пьяные птицы
Песков заявил, что Россия и Индия не подписали соглашение по поставкам фрегатов
Ученые выяснили, как виноград способен предотвратить рак
В Испании туристов могут оштрафовать на 30 тысяч евро из-за дрона
Появилось видео первых секунд после падения МиГ-29 в Подмосковье