В Италии работник банка забирал деньги у богатых и раздавал их бедным

СЕГОДНЯ 21:57 2018-10-05T21:57:10+03:00

В итоге мужчина остался должен кредитной организации миллион евро, ни цента из которых он не положил себе в карман

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В Италии на протяжении семи лет промышлял настоящий Робин Гуд. Речь идет о Гилберто Башьере, который до недавнего времени работал менеджером банка в небольшом городке Форни-ди-Сопра. Как стало известно, его уволили после того, как выяснилось, что он тайно выдавал денежные кредиты неплатежеспособным клиентам.

Причем для того чтобы помогать своим согражданам, Гилберто создал теневую схему: он брал со счетов состоятельных клиентов деньги и передавал их нуждающимся.

При этом от этих нуждающихся мужчина требовал лишь расписку. Поэтому не все торопились возвращать ему кредиты. В итоге Гилберто Башьера остался должен банку миллион евро, ни цента из которых он не положил себе в карман.

А вскоре кредитная организация изъяла у итальянца дом, чтобы покрыть недостачу, и передала информацию о махинациях в полицию. В результате мужчину приговорили к двум годам тюрьмы, но в связи с выплатой долгов и тем, что ранее Гилберто не совершал никаких правонарушений, его отпустили на свободу прямо из зала суда, пишет Il Fatto Quotidiano.