2018-10-05T23:08:50+03:00
Политика

Минздрав опроверг информацию о запрете рекламы леденцов от боли в горле

В ведомстве заверили, что стратегия, направленная на преодоление устойчивости к антибиотикам, не предусматривает подобных мер
Дарья ИВАШКИНА
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Минздрав не планировал запрещать рекламу противомикробных препаратовМинздрав не планировал запрещать рекламу противомикробных препаратовФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 5 октября, Минздрав РФ опроверг ранее появившиеся в средствах массовой информации сообщения о возможном запрете на рекламу противомикробных препаратов, в том числе популярных леденцов от боли в горле. Как заверили в ведомстве, в рамках реализации стратегии, направленной на преодоление устойчивости к антибиотикам, введение подобных запретов не планируется.

«Проект плана мероприятий по реализации стратегии предупреждения распространения антимикробной резистентности в России на период до 2030 года <...> не содержит пунктов о запрете рекламы противомикробных препаратов», - сказали в пресс- службе министерства здравоохранения нашей страны ТАСС.

Напомним, ранее в пятницу, 5 октября, ряд СМИ написал о том, что Минздрав РФ якобы намерен внести изменения в статью 7 федерального закона «О рекламе», добавив в нее запрет на рекламу леденцов от боли в горле.

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