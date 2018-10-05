Bloomberg предрек скорый дефицит какао из-за любви России к шоколаду

5 Окт. 23:23 2018-10-05T23:24:21+03:00

Рост потребления шоколада в РФ в четыре раза выше, чем во всем мире

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В мире с октября ожидается дефицит какао в объеме 50 тысяч тонн из-за растущего потребления шоколада в России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает издание в последние годы на рынке какао отмечался кризис перепроизводства, от которого пострадали страны Африки, где какао является важнейшим экспортным продуктом. В результате цены на сырье упали. Однако со второй половины 2018 года спрос на какао снова начал расти. Bloomberg утверждает, что существенное влияние на ситуацию оказала Россия.

Так по данным компании Nielsen, темпы роста потребления шоколада в России почти в четыре раза превышают общемировые — 9,2% против 2,5% соответственно. Производители сладостей ожидают, что рынок шоколада в России продолжит расти, что увеличивает спрос на какао бобы по всему миру.

Издание сообщает, что больше всего шоколада в мире в расчете на одного человека съедают жители Швейцарии (8,6 ког), Австрии (8 кг) и Германии (7,7 кг). Россия находится на втором месте после Западной Европы с показателем 4,8 килограмма на человека в год.

Во всем остальном мире приходится менее одного съеденного килограмма шоколада на одного человека в год.