2018-10-05T23:40:30+03:00
Общество

«ВКонтакте» раскрыла принципы работы с госорганами

Компания рассказала, по какому принципу и какие данные пользователей она может предоставить по официальному запросу
Юлия ДИВЕЕВА
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Соцсеть «ВКонтакте», какие данные пользователей она может предоставить госорганамСоцсеть «ВКонтакте», какие данные пользователей она может предоставить госорганамФото: Анастасия ОСИПОВА
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Социальная сеть «ВКонтакте» рассказала о том, как в компании работают с данными пользователей, а также о взаимодействии с госорганами. В спецразделе на сайте соцсети говорится, что запрос на предоставление информации о пользователях должен быть сделан письменно. А специалисты компании проверят его обоснованность.

«Если требования в обращении не обоснованы, мы не выдаём данные. Перед тем, как предоставить ответ на запрос, мы также проверяем, что его действительно получит официальный орган или уполномоченное лицо», - заверили «ВКонтакте».

Так же в компании сообщили, что без судебного решения госорганы могут затребовать: адрес личной страницы пользователя, время и IP-адрес регистрации профиля, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, время и IP-адрес последнего изменения пароля, историю смены имени пользователя и прикрепленного номера мобильного телефона, время и IP-адрес размещения указанного в запросе контента, историю блокировок страницы и обращений в поддержку, историю и перечень IP-адресов для входа на страницу.

«ВКонтакте» отметила, что в России запрещено сообщать пользователям о поступающих уведомлениях. Также ответственность, в том числе уголовная, предусмотрена за непредоставление информации судам и правоохранительным органам.

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