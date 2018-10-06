Климкин предложил уголовно наказывать за второе российское гражданство

СЕГОДНЯ 01:37 2018-10-06T01:37:19+03:00

При этом глава МИД Украины не против второго паспорта любой другой страны у украинцев

Изменить размер текста: A A

Ввести на Украине уголовную ответственность для граждан украины, у которых есть второе российское гражданство. С таким предложением выступил министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

Он отметил, что готов рассмотреть такое предложение.

«Я считаю, что это идея, которая должна обсуждаться и которая имеет смысл. Я категорически против легализации двойного гражданства с Россией», - подчеркнул главный дипломат республики.

При этом Климкин абсолютно не против второго паспорта любой другой страны у украинцев, передает ТАСС.

«Что касается других, я считаю, что такая уголовная ответственность, и обвинения всех тех, кто приобрел такое гражданство, не лучшее решение», - считает министр.

Глава МИД признался, что у его ведомства нет точных сведений о том, сколько граждан Украины имеют российский паспорт. По его словам, выяснять это должны спецслужбы республики.

Напомним, как писал сайт kp.ru в апреле Климкин ходе общения с активом украинской общины в Торонто заявил, что на территории России постоянно проживает не менее 3 млн украинцев - почти каждый двенадцатый украинец — в России.