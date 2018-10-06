Саудовская Аравия на требование Трампа платить США за безопасность ответила отказом
Королевство Саудовская Аравия не намерено платить США за свою безопасность. Такое заявление сделал наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, комментируя требование президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, о том, что ближневосточное государство не продержалось бы и двух недель без американской защиты.
Крон-принц подчеркнул, что его стране не за что платить штатам.
«Все оружие, которое мы получили от США, было оплачено, оно не досталось нам бесплатно. С начала установления отношений между Саудовской Аравией и США мы все покупаем за деньги», — отметил принц в интервью агентству Bloomberg.
Салмана Аль Сауд напомнил, что Саудовская Аравия еще два года назад закупала вооружение и у других государств, но решила заключить с США контракт на поставку 60% вооружений для совей армии на ближайшие 10 лет. Остальные 40% необходимого оснащения будет произведено в стране по американским технологиям, за которые Эр-Рияд готов заплатить 400 млрд долларов.
«Это хорошее достижение для президента Трампа, для Саудовской Аравии. Также в этих соглашениях предусматривается, что часть этих вооружений будет производиться в Саудовской Аравии, поэтому он создаст рабочие места в Америке и Саудовской Аравии, хорошую торговлю, хорошие выгоды для обеих стран, а также хороший экономический рост», - пояснил Салман Аль Сауд.
Он отметил, что у Саудовской Аравии и США на 99% хорошие отношения и «только один процент проблем».