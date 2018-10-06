Саудовская Аравия на требование Трампа платить США за безопасность ответила отказом

СЕГОДНЯ 04:14 2018-10-06T04:14:44+03:00

Наследный принц королевства подчеркнул, что его страна заплатила за все оружие, купленное в штатов

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Королевство Саудовская Аравия не намерено платить США за свою безопасность. Такое заявление сделал наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, комментируя требование президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, о том, что ближневосточное государство не продержалось бы и двух недель без американской защиты.

Крон-принц подчеркнул, что его стране не за что платить штатам.

«Все оружие, которое мы получили от США, было оплачено, оно не досталось нам бесплатно. С начала установления отношений между Саудовской Аравией и США мы все покупаем за деньги», — отметил принц в интервью агентству Bloomberg.

Салмана Аль Сауд напомнил, что Саудовская Аравия еще два года назад закупала вооружение и у других государств, но решила заключить с США контракт на поставку 60% вооружений для совей армии на ближайшие 10 лет. Остальные 40% необходимого оснащения будет произведено в стране по американским технологиям, за которые Эр-Рияд готов заплатить 400 млрд долларов.

«Это хорошее достижение для президента Трампа, для Саудовской Аравии. Также в этих соглашениях предусматривается, что часть этих вооружений будет производиться в Саудовской Аравии, поэтому он создаст рабочие места в Америке и Саудовской Аравии, хорошую торговлю, хорошие выгоды для обеих стран, а также хороший экономический рост», - пояснил Салман Аль Сауд.

Он отметил, что у Саудовской Аравии и США на 99% хорошие отношения и «только один процент проблем».