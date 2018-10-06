Климкин: Киев не будет закрывать российские консульства, опасаясь зеркальных мер Москвы

СЕГОДНЯ 08:56 2018-10-06T08:57:20+03:00

По словам главы МИД Украины, за дипломатами из РФ установлено пристальное наблюдение

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Киев не станет закрывать российские консульства на своей территории, так как это спровоцирует зеркальные ответные меры Москвы. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.

По его словам, у Украины нет содержательных дипломатических отношений с Россией, у стран нет послов и дипломатов, которые занимаются политической деятельностью.

«Наши дипломаты просто помогают украинцам, в том числе и политическим заключенным... Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства там», - справедливо предположил Климкин в эфире телеканала «UA: Харьков».

Министр отметил, что на территории России постоянно находятся почти 3 млн украинских граждан, причем против них якобы постоянно совершаются провокации.

«Поэтому это присутствие, консульское присутствие, там сегодня важно», - резюмировал глава МИД Украины.

Также Климкин отметил, что российские дипломаты на Украине находятся под пристальным наблюдением спецслужб.

«Я считаю, что российские дипломаты занимаются тут в основном деятельностью, которая свойственна спецслужбам. Именно поэтому мы недавно выслали таких якобы дипломатов... Они находятся под пристальным контролем и не могут делать то, что делали в прежние времена, до 2014 года», - заверил Климкин.