Климкин: Киев не будет закрывать российские консульства, опасаясь зеркальных мер Москвы
Киев не станет закрывать российские консульства на своей территории, так как это спровоцирует зеркальные ответные меры Москвы. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин.
По его словам, у Украины нет содержательных дипломатических отношений с Россией, у стран нет послов и дипломатов, которые занимаются политической деятельностью.
«Наши дипломаты просто помогают украинцам, в том числе и политическим заключенным... Если мы уберем здесь эти консульства, то, конечно, Россия закроет наши консульства там», - справедливо предположил Климкин в эфире телеканала «UA: Харьков».
Министр отметил, что на территории России постоянно находятся почти 3 млн украинских граждан, причем против них якобы постоянно совершаются провокации.
«Поэтому это присутствие, консульское присутствие, там сегодня важно», - резюмировал глава МИД Украины.
Также Климкин отметил, что российские дипломаты на Украине находятся под пристальным наблюдением спецслужб.
«Я считаю, что российские дипломаты занимаются тут в основном деятельностью, которая свойственна спецслужбам. Именно поэтому мы недавно выслали таких якобы дипломатов... Они находятся под пристальным контролем и не могут делать то, что делали в прежние времена, до 2014 года», - заверил Климкин.
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