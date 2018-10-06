СЕГОДНЯ 12:57 2018-10-06T12:57:17+03:00

Трехсторонние переговоры России, КНДР и Китая состоятся 9 октября в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее для консультаций в Москву отправилась заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, курирующая вопросы ядерного разоружения

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Трехсторонние переговоры России, КНДР и Китая на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств состоятся в Москве 9 октября.

Об этом сообщили в российском посольстве в Северной Корее.

«8 октября в Москве состоятся двусторонние консультации на уровне замглав МИД с участием заместителя главы внешнеполитического ведомства КНДР Цой Сон Хи, а 9 октября пройдут трехсторонние консультации заместителей министров России, КНДР и Китая», - цитирует ТАСС представителя российского посольства.

Ранее стало известно, что для консультаций в Москву отбыла заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сун Хи, курирующая вопросы ядерного разоружения. Накануне она провела встречу с замглавы МИД Китая, спецпредставителем правительства КНР по вопросам Корейского полуострова Кун Суанью.

Трехсторонние консультации проходят на фоне усилий США и КНДР по дальнейшему развитию диалога по проблеме денуклеаризации Корейского полуострова. Ранее началось трехдневное азиатское турне американского госсекретаря Майкла Помпео. В настоящее время дипломат находится в Токио, и как ожидается, в ближайшие дни посетит Пхеньян и Пекин.