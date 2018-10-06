2018-10-06T09:48:38+03:00
В мире

Майкл Помпео прибыл на переговоры в Токио в преддверии поездки в Северную Корею

Госсекретарь США встретится с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД страны Таро Коно
Денис СУХОВ
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Майкл ПомпеоМайкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл в субботу в Токио, где проведет переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой МИД страны Таро Коно в преддверии своей поездки в Северную Корею.

Визит в Токио — первая остановка Помпео в рамках его трехдневного азиатского турне, сообщает агентство Associated Press. Главной целью переговоров с японскими властями станет координация усилий по разрешению кризиса вокруг КНДР.

Затем госсекретарь отправится в Пхеньян, где его ожидают куда менее простые переговоры по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова, а также встреча с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Как отмечает агентство, госсекретарь будет стремиться достичь максимального прогресса в переговорном процессе с учетом того, что президент США Дональд Трамп ищет возможности провести вторую встречу с северокорейским лидером после их саммита в Сингапуре в июне этого года.

Третьим пунктом турне Помпео станет Пекин, где дипломату предстоит обсудить торговые трения с Китаем, а также очередной скандал с «вмешательством» в американскую демократию— ранее Трамп обвинил КНР в попытках повлиять на ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс США.

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