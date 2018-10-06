СЕГОДНЯ 14:03 2018-10-06T14:05:19+03:00

Британской королеве Елизавете II придется съехать из Букингемского дворца в 2025 году

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В 2025 году британской королеве Елизавете II придется временно покинуть ее резиденцию в Букингемском дворце из-за продолжающегося ремонта.

Об этом сообщает BBС со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что обветшалый дворец остро нуждается в капительном ремонте, и первые работы уже начались в апреле этого года. Прежде всего внимание уделят электропроводке и системе отопления, которая уже давно грозит затопить королевскую резиденцию.

Сейчас к ремонту готовят Восточное крыло, откуда предстоит вывезти более 3 тысяч произведений искусства, размещенных в 200 комнатах.

Реновация, как ожидается, закончится к 2027 году, ее полная стоимость оценивается в $460 млн. Представители королевской семьи отметили, что работы организуют таким образом, чтобы как можно меньше беспокоить 92-летнюю Елизавету II и ее 97-летнего супруга принца Филипа.

Сама королева пока не спешит покидать резиденцию: несмотря на ремонт, Букингемский дворец остается открытым для государственных визитов и церемоний. Однако в 2025 году королевкой чете все же придется покинуть на пару лет свои покои в Северном крыле.

«Королева — чрезвычайно прагматичная женщина, и она хочет как можно дольше оставаться во дворце. Она сама сказала: дайте мне знать, когда захотите, чтобы я съехала», - пояснил анонимный источник во дворце.