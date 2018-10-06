Визит Путина в Южную Корею планируется на следующий год

СЕГОДНЯ 14:19 2018-10-06T14:19:50+03:00

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в субботу, 6 октября, на пресс-конференции по итогам своего визита в Сеул, рассказала, когда президент РФ Владимир Путин может посетить Южную Корею. По ее словам, поездка главы нашего государства в республику планируется на следующий год.

«Владимир Владимирович (Путин) принял приглашение президента Республики Корея (Мун Чжэ Ина), и в будущем году планируется его визит», - приводит слова председателя верхней палаты российского парламента ТАСС.

При этом Матвиенко подчеркнула, что в настоящее время по линии министерств иностранных дел начинается подготовка визита Путина и согласование его сроков. Как заметила политик, эту поездку необходимо подготовить, «чтобы была субстантивная часть, чтобы был содержательный визит», и на это «потребуется время».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу, 5 октября, председатель Совфеда провела встречу с Мун Чжэ Ином, в ходе которой, в частности, передала согласие российского президента на визит в южнокорейскую столицу.