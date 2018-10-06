2018-10-06T19:08:42+03:00
Политика

В Верховной раде предложили лишить наград Киркорова и Баскова

А также ввести против артистов персональные санкции
Дарья ИВАШКИНА
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Филипп Киркоров (слева) и Николай БасковФилипп Киркоров (слева) и Николай БасковФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА
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Депутаты Верховной рады подготовили новый законопроект. На этот раз они предложили лишить почетных званий некоторых украинских и российских артистов, которые, по мнению Киева, ведут «антиукраинскую деятельность», и ввести против них персональные санкции.

В частности, в документе, уже зарегистрированном в украинском парламенте, предлагается лишить певиц Светлану Лободу и Ани Лорак, а также их коллегу Виталия Козловского звания «Заслуженный артист Украины», а певцов Филиппа Киркорова и Николая Баскова вместе с режиссером Владимиром Бортко - звания «Народный артист Украины».

По мнению авторов законопроекта, подобные меры помогут украинской песне «стать настоящим инструментом для объединения украинского народа», передает ТАСС.

Кстати, на Украине уже давно ведется активная борьба с деятелями культуры. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, скандальный сайт «Миротворец» регулярно добавляет в базу данных «врагов украинского народа» российских музыкантов, актеров и режиссеров.

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