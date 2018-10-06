Второй трубоукладчик приступил к строительству «Северного потока - 2» в водах ФРГ

СЕГОДНЯ 20:06 2018-10-06T20:06:31+03:00

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Компания-оператор проекта «Северный поток - 2» Nord Stream 2 AG сообщила о том, что второй трубоукладчик приступил к строительству газопровода в водах ФРГ. Речь идет о судне Audacia компании Allseas. Стоит отметить, что на германском участке также уже ведет работы судно Castoro Dieci (C10).

«Судно Audacia начало работы в конечной точке 30-километровой траншеи для двух ниток газопровода в территориальных водах Германии. Ему предстоит уложить участок протяженностью около 38 километров в более глубоководной части маршрута газопровода», - говорит в сообщении на сайте Nord Stream 2 AG.

Также там уточняется, что после укладки первой нитки газопровода Audacia вернется в исходную точку и начнет укладку второй.

Стоит отметить, что все работы по строительству «Северного потока - 2» в территориальных водах ФРГ планируется завершить к концу этого года. При этом ввод в строй самого газопровода, который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря, намечен на конец 2019 года.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, строительство «Северного потока - 2» в Германии началось в августе после получения всех необходимых разрешений.