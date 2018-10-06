США планировали нанесли ядерный удар по Вьетнаму

СЕГОДНЯ 21:28 2018-10-06T21:29:24+03:00

Еще в конце 1961 года американцы ввели во Вьетнам первые войска Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как выяснилось, в 1968 году американский генерал Уэстморленд подготовил секретную операцию под кодовым названием «Перелом челюсти»

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Зарубежные СМИ обратили внимание на недавно рассекреченные американские архивные документы, которые свидетельствуют о том, что Северный Вьетнам едва не повторил судьбу Хиросимы и Нагасаки.

Как выяснилось, в 1968 году американский генерал Уильям Уэстморленд разработал секретную операцию под кодовым названием «Перелом челюсти» и сам же разрешил ее проведение. Между тем эта операция предусматривала размещение ядерного оружия в Южном Вьетнаме и оперативное его применение против северовьетнамских сил освобождения в случае возникновения угрозы поражения войск США.

Однако о плане генерала вовремя узнал советник тогдашнего президента Соединенных Штатов Линдона Джонсона по национальной безопасности Уолт Ростоу. Он сообщил о намерении Уэстморленда американскому лидеру, а тот в свою очередь распорядился свернуть операцию, пишет газета The New York Times. По данным издания, Джонсон опасался, что из-за применения ядерного оружия война во Вьетнаме перерастет в «масштабный конфликт», в который вступит Китай.