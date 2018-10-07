2018-10-07T01:24:18+03:00
Политика

Посольство РФ отметило несостыковки в статье о взломе русскими хакерами британского телеканала

В дипмиссии заявили, что в материале одни факты противоречат другим и потерялась «ниточка логики»
Юлия ДИВЕЕВА
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Посольство РФ раскритиковало заявление британской газеты о российских хакерахПосольство РФ раскритиковало заявление британской газеты о российских хакерахФото: REUTERS
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Статья газеты Financial Times о том, что в 2015 году якобы русские хакеры взломали компьютерную сеть британского спутникового телеканала для мусульман Islam Channel не выдерживает критики. Такое заявление сделал пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

«Информация, опубликованная в этой статье, не выдерживает никакой критики, но, похоже, она была написана впопыхах, и ниточка логики была утеряна. Основная ее задача понятна - повесить очередные обвинения на Россию», - сказал он.

В материале говорилось, что кибервзломщики работали на российскую разведку. Они вошли в сеть канала и могли полностью контролировать все, что шло в эфир, но, прочему-то, ничего не предприняли.

«Они все полностью контролировали. Они могли видеть все, что мы делаем. Много недель мы не могли ни отправлять, ни получать электронные письма и чувствовали себя совершенно беспомощными», - цитирует газета рассказ неназванного сотрудника телеканала.

Самое интересное, что на телевидении даже не знали об атаке на сервер, пока им не позвонили из МВД Великобритании и не сообщили об этом. Абританским специалистам потребовался не один месяц, чтобы устранить последствия взлома.

В российском посольстве удивились, что же это за тотальный контроль, которого никто не заметил, и почему снова нет никаких конкретных имен и доказательств того, что Россия имела к этому отношение. В британский МИД направлен запрос по этому поводу, говорится на сайте дипмиссии.

«Мы более чем уверены, что каких-либо официальных объяснений британской стороны мы не получим», - уверены российские дипломаты.

Польство РФ намерено связаться с самим телеканалом для получения оснований для обвинений в адрес РФ.

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