Ученые разработали шрифт, помогающий лучше запомнить прочитанный текст

СЕГОДНЯ 02:31 2018-10-07T02:32:05+03:00

Буквы изображены разборчиво, но при этом заставляют наш мозг «додумывать» их полностью

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Ученые из Королевского технологического университета в Мельбурне создали шрифт, который поможет лучше запомнить прочитанное. Главная особенность получившего название Sans Forgetica шрифта – недостающие фрагменты напечатанных букв. Скачать его с сайта Мельбурнского университета вы можете уже сейчас.

Для создания «полезного» шрифта, исследователи привлекли к работе дизайнеров и психологов –бихевиористов (специалистов поведенческой психологии), по словам разработчиков, он был создан для студентов, которым часто не хватает внимательности для глубокого вчитывания в учебные материалы.

По словам ученых, положительный эффект для усвоения информации заключается в графическом балансе – буквы изображены разборчиво, но при этом заставляют наш мозг «додумывать» их полностью, тем самым помогая сосредоточиться и на содержании. В случае с привычными для нас шрифтами, глаза просто скользят по тексту, не запоминая его.

В исследовании, проведеном для тестирования шрифта приняли учатие более 400 студентов, почти все они отметили положительное влияние на усваиваемость написанного.