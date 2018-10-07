Меланья Трамп рассказала о своем отношении к твитам супруга

СЕГОДНЯ 02:51 2018-10-07T03:02:27+03:00

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Первая леди США Меланья Трамп рассказал о том, как относится к твитам своего супруга, президента Дональда Трампа. По ее словам, она далеко не всегда соглашается с его точкой зрения, и всегда говорит ему об этом.

Как передает издание Huffington Post в ходе поездки Меланьи Трамп по Египту она пообщалась с журналистами прямо у Великих пирамид в Гизе.

«Я откровенно высказываю ему мнение и даю честные советы. Иногда он слушает, а иногда нет, но у меня есть свой голос и свое мнение, и для меня очень важно, что я выражаю то, что я чувствую», — сказала первая леди, отвечая на вопрос, не пыталась ли она заставить Трампа положить телефон и не твитить,

Отметим, что нынешний глава Белого дома один из самых активных лидеров стран в соцсетях. Президент США каждый день что-нибудь постит в Twitter. Его сообщения касаются и внешней и внутренней политики.