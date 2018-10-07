Кондолиза Райс предложила способы «сдерживания России»

СЕГОДНЯ 03:45 2018-10-07T04:01:58+03:00

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Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс поделилась соображениями о том, как «сдерживать Россию», которая, по ее мнению, перешла черту.

Журналисты украинского издания «Новое Время» спросили, «как долго РФ будет проверять границы дозволенного» с учетом агрессии на Украине и инцидента в Солсбери.

«Я считаю, что эти границы уже пройдены. К счастью, мы с нашими европейскими союзниками смогли договориться о совместных санкциях против России, и, я думаю, стоит продолжать», — сказала Райс.

По ее мнению, чтобы «сдержать Москву», Западу надо оказывать помощь армии Киева, особенно это касается США, а также усиливать позиции НАТО.

«Я поддерживаю вооружение украинских военных, поддерживаю размещение хорошо вооруженных батальонов НАТО в Польше и Прибалтике. Российские власти уже перешли все возможные красные линии и заслуживают адекватного ответа», — уверена экс-госсекретарь.

Кондолиза Райс - 66-й Государственный секретарь США (2005 - 2009 годы), сменила на этом посту Колина Пауэлла. Стала первой чернокожей и второй женщиной, после Мадлен Олбрайт, на этом посту.