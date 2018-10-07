2018-10-07T05:15:22+03:00
Экономика

Виноделы России прогнозируют увеличение потребления вина в два раза

Виноградари намерены расширить площади виноградников до 350 тысяч гектаров
Юлия ДИВЕЕВА
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В России будет расти потребление винаВ России будет расти потребление винаФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В России потребление вина к 2030 году вырастет в два раза. Об этом сообщает Союз виноградарей и виноделов РФ (СВВР) в своих материалах, подготовленных для Всероссийского саммита виноделов.

По оценкам производителей, россияне через 10 лет будут выпивать до 250 миллионов декалитров. По итогам 2018 года, потребление отечественных вин в России может достичь 84 миллионов декалитров, а импортных – 33 миллионов декалитров.

Президент СВВР Леонид Попович отметил, что союз планирует расширить площади виноградников в стране до 350 тысяч гектаров, передает ТАСС.

«Откуда эта цифра? Она очень простая: было время, когда в России было 200 тысяч гектаров виноградников, а в Крыму было 150 тысяч гектаров. Нам для начала надо восстановить те площади, которые были, а дальше идти вперед», — пояснил он.

По словам Поповича, сегодня Россия находится на пятом месте среди всех стран по потреблению вина, и должна стремиться занять пятое место и по производству.

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