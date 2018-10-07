В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств. Об этом напомнила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ определяет порядок регистрации автомобилей, которые имеют электронные паспорта и паспорта на бумажном носителе.
Это значит, что теперь впервые можно будет регистрировать авто с электронными документами. Заявители сами смогут определить, какой тип паспорта для них предпочтительнее.
Если паспорт транспортного средства утерян, пришел в негодность или не соответствует утвержденному образцу, его можно заменить или получить дубликаты, передает ТАСС.
Кроме того, с этого дня в два раза увеличен срок хранения государственных регистрационных знаков по заявлениям собственников автомобилей. Вместо 180 суток номера будут хранить до 360 суток.
Также упрощен порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации машины. В приказе уточнили процедуры выдачи регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые автомобили.