2018-10-07T05:42:51+03:00
Общество

В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

Теперь можно будет регистрировать машину по электронному паспорту
Юлия ДИВЕЕВА
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В России действуют новые правиле регистрации транспортаВ России действуют новые правиле регистрации транспортаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С сегодняшнего дня в России вступили в силу новые правила регистрации транспортных средств. Об этом напомнила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ определяет порядок регистрации автомобилей, которые имеют электронные паспорта и паспорта на бумажном носителе.

Это значит, что теперь впервые можно будет регистрировать авто с электронными документами. Заявители сами смогут определить, какой тип паспорта для них предпочтительнее.

Если паспорт транспортного средства утерян, пришел в негодность или не соответствует утвержденному образцу, его можно заменить или получить дубликаты, передает ТАСС.

Кроме того, с этого дня в два раза увеличен срок хранения государственных регистрационных знаков по заявлениям собственников автомобилей. Вместо 180 суток номера будут хранить до 360 суток.

Также упрощен порядок внесения сведений о замененном двигателе автомобиля, расширен перечень документов, подтверждающих факт утилизации машины. В приказе уточнили процедуры выдачи регистрационных знаков «Транзит» на вывозимые автомобили.

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