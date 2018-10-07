Лондон атакует компьютерные сети Москвы в случае нападения России на Запад

СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-07T06:20:39+03:00

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В случае нападения России на Запад, британские военные атакуют компьютерные сети Москвы, чтобы оставить столицу без электричества. Такой новостью поделилась газета The Sunday Times, которая ссылается на источник в службах безопасности королевства.

Издание пишет, что наступательный киберпотенциал армии Великобритании включает «способность выключать свет в Кремле». При этом в Лондоне признают, что вооруженные силы королевства отстают от российских в оснащении, и этот «разрыв дает командующим слишком мало возможностей, чтобы противостоять кремлевской агрессии». Военачальники считают, что кроме кибератаки, единственным другим способом противостояния России будет использование ядерного оружия.

Источники заверили журналистов, что план кибератаки будет запущен в случае, если президент РФ Владимир Путин решит проверить готовность НАТО и прикажет армии захватить маленькие эстонские острова, или «вторгнется в Ливию, чтобы установить контроль над нефтяными резервами и спровоцировать новый миграционный кризис в Европе».

Кроме того, по мнению британского правительства, российский лидер может применить другой коварный план – «использовать нерегулярные формирования, чтобы напасть на британские войска или поставить под угрозу новые британские авианосцы».