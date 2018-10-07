2018-10-07T07:46:13+03:00
Политика

В парламенте Дании призвали совершить кибератаку на Россию

Копенгаген поверил в бездоказательные обвинения американцев касательно "русских хакеров" по всему миру
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В парламенте Дании призвали атаковать Россию в киберпространствеВ парламенте Дании призвали атаковать Россию в киберпространствеФото: REUTERS
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Новый глава комитета парламента Дании по обороне Насер Хадер призвал атаковать Россию в киберпространстве. По мнению политика, именно наша страна ответственна за большинство совершаемых в мире хакерских нападений, а потому Копенгаген должен перейти от обороны к более активным действиям.

Основой для таких суждений стали выводы американских спецслужб. К примеру Хадер не сомневается, что группировка Fancy Bear якобы спонсируется российским правительством, ведь США именно ее обвинили во вмешательстве в выборы президента Штатов 2016 года.

"Русские уверяют, что они не имеют к этому никакого отношения, что это просто частная группа, и официально она продолжит оставаться таковой, если мы атакуем. Но все знают, что между ней и российской военной разведкой существует тесная связь", — сказал глава парламентского комитета.

При этом он добавил, что атаковать РФ стоит обдуманно и осторожно, а лучше доверить данный вопрос профессионалам.

По данным же Danmarks Radio, не все парламентарии поддержали подобное высказывание своего коллеги. Так, представитель Датской народной партии по вопросам обороны Сёрен Эсперсен предложил Хадеру не лезть в это дело, поскольку им должны заниматься соответствующие ведомства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что британские войска пригрозили отключить москвичам электричество, если Россия решил напасть на Запад.

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