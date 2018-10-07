Умер актер Скотт Уилсон, известный ролью в сериале "Ходячие мертвецы"

СЕГОДНЯ 08:07 2018-10-07T08:07:39+03:00

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В субботу, 6 октября, умер актер Скотт Уилсон, который в последние годы участвовал в съемках популярного телесериала "Ходячие мертвецы" ("The Walking Dead"). На момент смерти ему было 76 лет.

Известно, что мужчина скончался в своем доме в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом рассказал представитель артиста Доминик Манчини. По его же словам, причиной смерти актера стали осложнения лейкемии.

"Он был национальным достоянием США, впечатлял всех своим спокойным голосом и кротким нравом", - приводит TMZ слова Манчини.

Скотт Уилсон родился 29 марта 1942 года в городе Атланта штата Джорджия. В 1961 году молодой человек переехал в Лос-Анджелес, где и начал обучаться актёрской профессии. Через шесть лет состоялся его дебют в фильме "Душной южной ночью".

За всю актерскую карьеру Уилсон сыграл в более чем 80 различных кинокартинах и сериалах. Наиболее известными из них считаются "Перл-Харбор" (2001), "Великий Гэтсби" (1974), "Хладнокровно", "Полуночная жара" и "Мертвец идет". Кроме того, за съемки в фильме "Девятая конфигурация" американец был номинирован на премию "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль второго плана.