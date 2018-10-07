2018-10-07T10:01:14+03:00
Происшествия

Полицейские уточнили число погибших при взрыве в Молдавии

Среди погибших двое взрослых и один ребенок
Ася РОМАНЧУК
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МВД уточнили число погибших при взрыве в Молдавии. Фото: Olesea CemberМВД уточнили число погибших при взрыве в Молдавии. Фото: Olesea Cember
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В МВД Молдавии уточнили число погибших при взрыве жилого дома в столице. В результате трагедии скончались три человека: двое взрослых и один ребенок.

Взрыв произошел в многоэтажном жилом доме на Московском проспекте. До сих пор ведутся работы по ликвидации последствий аварии. Между квартирами, где произошел взрыв, частично обрушены перекрытия.

- На данный момент известно о двух погибших, среди них — ребенок, -сообщила пресс-секретарь Департамента чрезвычайных ситуаций МВД Молдавии Лилиана Пушкашу.

Сейчас на месте работают пожарные расчеты, спасатели, врачи скорой помощи, а также полицейские, прокуроры и следователи. Движение по проспекту частично перекрыто, жильцов эвакуировали из 20-этажного дома.

Предположительно, причиной взрыва стал газовый баллон, сообщает «Пятый канал». Инцидент имел место в столичном секторе Рышкановка. Судя по фотографиям очевидцев, взрывом снесло едва ли не целый этаж.

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