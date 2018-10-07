Нетаньяху договорился с Путиным о встрече

СЕГОДНЯ 12:48 2018-10-07T12:48:44+03:00

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Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина состоится уже в ближайшее время. Об этом сообщил сам глава правительства еврейского государства во время выступления на еженедельном заседании кабмина.

Политик рассказал, что накануне у него состоялся телефонный разговор с Владимиром Владимировичем, в ходе которого были достигнуты определенные договоренности.

"Мы договорились о встрече в ближайшее время для продолжения важной координации между армиями наших стран", - сказал Нетаньяху.

При этом премьер подчеркнул, что израильские войска продолжат действовать в Сирии в рамках недопущения создания иранских военных баз на ее территории передачи смертоносного оружия движению "Хезболла" в Ливане, передает ТАСС.

Напомним, что именно произошедшие в арабской республики трагические события стали причиной возникновения напряженности в отношениях между РФ и Израилем.

Сайт kp.ru писал о том, что 17 сентября недалеко от Латакии был сбит российский Ил-20 с 15 военнослужащими на борту. Самолет возвращался на авиабазу Хмеймим, когда четыре истребителя F-16 ВВС Израиля атаковали правительственные объекты в том же районе. В результате сирийские ПВО дали ответный залп, но попали в Ил-20. Позже выяснилось, что израильские истребители буквально прикрылись самолетом ВВС РФ.