2018-10-07T14:21:11+03:00
Политика

Воробьев ожидает рост цен на жилье в Подмосковье на 10–15%

По мнению губернатора Московской области, отмена долевого строительства может повлиять на стоимость жилплощади
Дарья ИВАШКИНА
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Губернатор Подмосковья Андрей ВоробьевГубернатор Подмосковья Андрей ВоробьевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев допустил, что цены на жилье в регионе в ближайшее время могут вырасти на 10–15%. Как считает политик, подорожание возможно из-за перехода на эскроу-счета при финансировании строительства жилых комплексов.

По мнению главы Московской области, изменения в законодательстве приведут к тому, что у застройщиков будет меньше ресурсов для новых проектов. Это приведет к существенному сокращению предложения на рынке и увеличению спроса на жилье, который и повлияет на цены.

При этом Воробьев сомневается, что жилплощадь в области будут стоить столько же, сколько и в Москве. «Я прогнозирую, что увеличение цены будет. На сколько? Ну, здесь законы экономики, я думаю, сработают, в том числе эластичность спроса. Не думаю, что они будут как в Москве. Но определенное увеличение стоимости - 10–15% - я лично допускаю», - сказал губернатор телеканалу «360».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, с 1 июля 2019 года договоры долевого строительства запретят. По новым правилам, деньги за будущие квартиры покупатели не будут передавать непосредственно застройщику. Их станут переводить на специальные эскроу-счета в банках.

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