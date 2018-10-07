МВД опровергло слухи о проверках телефонов на наличие Telegram

СЕГОДНЯ 16:16 2018-10-07T16:16:48+03:00

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В воскресенье, 7 октября, МВД России опровергло ранее появившиеся сообщения о том, что полицейские якобы начали массово проверять смартфоны граждан на наличие мессенджера Telegram, заблокированного в нашей стране.

В ведомстве заверили, что распространяемая в интернете информация о подобных проверках не соответствует действительности. «Распространяемая в интернете информация о массовых проверках сотрудниками органов внутренних дел мобильных телефонов граждан в целях выявления установленных на них мессенджеров и ознакомления с личной перепиской не соответствует действительности», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства внутренних дел РФ.

Кроме того, там отмечается, что Конституция РФ гарантирует тайну переписки, телефонных переговоров, а также почтовых, телеграфных и иных сообщений. При этом ограничение этого права допускается только на основании решения суда. Поэтому в министерстве посоветовали гражданам, которые вдруг столкнутся с подобными требованиями, жаловаться в надзорные органы или в соответствующее подразделение собственной безопасности системы МВД России.