2018-10-07T20:35:47+03:00
В мире

Ким Чен Ын подтвердил Помпео ликвидацию ядерного полигона

Северокорейский лидер даже пригласил американских инспекторов посетить объект, чтобы убедиться в его демонтаже
Дарья ИВАШКИНА
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Лидер КНДР Ким Чен ЫнЛидер КНДР Ким Чен ЫнФото: REUTERS
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В воскресенье, 7 октября, в Пхеньяне состоялась встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с госсекретарем США Майком Помпео. Как отметили в Госдепе, в ходе этих переговоров руководитель Северной Корее подтвердил ликвидацию своего крупнейшего ядерного полигона Пхунгери и пригласил инспекторов из Соединенных Штатов подтвердить демонтаж объекта.

«Председатель Ким Чен Ын пригласил инспекторов посетить ядерный полигон в Пхунгери, чтобы подтвердить его демонтаж», - говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Корейская Народно-Демократическая Республика ликвидировала полигон для испытаний ядерного оружия Пхунгери еще в мае. Тогда северокорейские военные на глазах у журналистов из разных стран взорвали три испытательные шахты, а также уничтожили наземные пункты наблюдения, охранные сооружения и прочие обслуживающие объекты.

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