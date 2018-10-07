Генсек ОПЕК поблагодарил Путина за решающую роль в восстановлении рынка нефти

СЕГОДНЯ 22:15 2018-10-07T22:15:30+03:00

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Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения: в воскресенье, 7 октября, главе нашего государства исполняется 66 лет.

При этом в своем поздравлении генсек отметил, что российскому лидеру удалось превратить РФ в «глобальную энергетическую империю, с которой должны считаться все нации мира».

Кроме того, Баркиндо поблагодарил Путина за решающую роль в восстановлении рынка нефти после кризиса 2014 года. По его словам, стабилизация «была бы невозможна без образцового лидерства», которое продемонстрировал наш президент. «Эти усилия имели определяющее значение, учитывая, что нефтяная отрасль испытала самый серьезный в своей истории спад в 2014-2016 годах», - приводит ТАСС слова главы ОПЕК.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце 2016 года 11 стран ОПЕК и несколько не входящих в картель государств договорились сократить суммарную нефтедобычу на 1,8 млн баррелей в сутки, из которых 300 тысяч пришлись на Россию.