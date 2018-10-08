2018-10-08T01:01:12+03:00
В мире

Экс-глава Интерпола перед исчезновением послал супруге сигнал об опасности

Мэн Хунвэй отправил мене сообщение с изображением ножа
Юлия ДИВЕЕВА
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Экс-глава Интерпола Мэн ХунвэйЭкс-глава Интерпола Мэн ХунвэйФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Перед исчезновением бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй отправил своей супруге два сообщения, которые, как она считает, были сигналом о том, что ее муж находится в опасности.

Грэйс Мэн рассказала, что в первом сообщении был текст «Жди моего звонка», а во втором только эмодзи ножа. Она также рассказала, что в Китае могут тайно задержать даже высокопоставленного чиновника с международным статусом. А его родные будут пребывать в неведении о его судьбе и паниковать, передает The Associated Press.

Отметим, что сайт «КП» писал ранее, что 7 октября стало известно, что Мэн Хунвэй, также занимающий должность заместителя министра общественной безопасности КНР, подозревается в коррупции и китайские власти проводят расследование. Также в генеральный секретариат Интерпола в Лионе пришло заявление Хунвэя об отставке с поста президента организации.

Отметим, экс-президент Интерпола приехал в Китай 29 сентября и с тех пор не выходил на связь.

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