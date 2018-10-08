2018-10-08T03:03:57+03:00
Политика

МИД РФ не исключает введение безвизового режима с Грузией

Замглавы министерства отметил, что Тбилиси отказывается возобновлять дипломатические отношения с РФ
Юлия ДИВЕЕВА
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Здание МИД РФ.Здание МИД РФ.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Россия не исключает возможность введения взаимного безвизового режима с Грузией. Об этом сообщил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Он отметил, что рассмотрению этого вопроса мешает отсутствие дипломатических отношений между странами.

«Сказывается и непростая ситуация в мире, характеризующаяся ростом террористических и других угроз, проблема нелегальной миграции», - пояснил он в интервью газете «Известия».

По словам Карасина, в настоящее время в российско-грузинских отношениях наблюдается прогресс в сферах внешнеторгового партнерства и транспорта. Однако недружественные действия Тбилиси на международных площадках ставят под угрозу начатый в 2012 году процесс нормализации отношений

«Тбилиси по-прежнему не идет на восстановление дипломатических отношений, продолжает враждебную нам деятельность на международных площадках, охотно участвует в натовской стратегии сдерживания России», - сказал замглавы МИД РФ.

Как сообщал сайт kp.ru, 4 октября стало известно, что министр обороны Грузии Леван Изория предложил Североатлантическому альянсу создать в его стране еще один совместный учебно-тренировочный центр. По его словам, эту идею поддержали его американский коллега Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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