Глава Минобороны Грузии предложил создать новый центр НАТО в стране

СЕГОДНЯ 00:32 2018-10-04T00:40:12+03:00

Леван Изория подчеркнул, что эту идею поддержали шеф Пентагона и генсек Альянса

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Министр обороны Грузии Леван Изория предложил Североатлантическому альянсу создать в его стране еще один совместный учебно-тренировочный центр. По его словам, эту идею поддержали его американский коллега Джеймс Мэттис и генсек НАТО Йенс Столтенберг. С шефом Пентагона глава грузинского Минобороны встретился ранее в среду, 3 октября.

«На базе центра боевой подготовки, который в нынешнем году был создан в Грузии совместно с США, появилась возможность подключить и другие страны-члены НАТО, в том числе с целью проведения совместных учений», - заявил Леван Изория на заседании комиссии НАТО – Грузия.

Он добавил, что «для этого нужна соответствующая инфраструктура и логистическое обеспечение». Кроме того, Изория подчеркнул, что Тбилиси хочет предложить Альянсу новые механизмы будущего сотрудничества.

«Это подразумевают еще больше НАТО в Грузии, больше возможностей для совместных учений, что в конечном итоге повысит обороноспособность нашей страны и создаст реальные механизмы для вступления страны в НАТО», - приводит его слова Интерфакс.

Как писал сайт kp.ru, на июльском саммите в Брюсселе Йенс Столтенберг заявил, что Грузия в обозримом будущем обязательно станет членом Альянса. Когда – не уточнил.

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