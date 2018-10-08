Италия получит 15% акций авиакомпании Alitalia

СЕГОДНЯ 04:51 2018-10-08T04:51:47+03:00

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Правительство Италии после реорганизации получит во владение 15% авиакомпании Alitalia. Оставшиеся 85% будут проданы частным компаниям.

Чтобы реализовать план итальянских властей по реорганизации перевозчика требуется привлечение не менее двух миллиардов евро. Правительство сейчас активно ведет переговоры с китайскими инвесторами в надежде на превращение страны в крупный хаб для перелетов из Китая, Северной Европы, Африки, Северной и Южной Америки.

«Новые акционеры, согласно плану, должны будут создать новую Alitalia с финансовым распределением около двух миллиардов евро. После ввода новых ресурсов следующий шаг предусматривает возмещение государственного кредита в размере 900 миллионов евро, которое правительство Паоло Джентилони предоставило Alitalia в 2017 году», - пишет газета Il Sole 24 Ore.

Также издание сообщает, что правительство рассчитывает на привлечение в компанию крупного иностранного инвестора, которому будет принадлежать до 30% акций перевозчика.