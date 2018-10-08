В МИД пояснили решение Киева разорвать договор о дружбе с Россией

СЕГОДНЯ 05:40 2018-10-08T05:40:56+03:00

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Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года служил надежным фундаментом многопланового сотрудничества двух стран практически во всех сферах. Решение Киева не продлевать действие документа можно объяснить только желанием улучшить свой предвыборный рейтинг. Такое мнение высказал статс-секретарь, замглавы российского МИД Григорий Карасин.

«Совершенно очевидно, что сделано это властями в Киеве с явным расчетом хоть как-то улучшить собственные крайне низкие рейтинги в свете предстоящих в 2019 году очередных президентских выборов. Однако подобный шаг даже сложно назвать популистским, поскольку, по данным соцопросов, он не имеет ничего общего с мнением большинства жителей Украины», — сказал он в интервью газете «Известия».

По мнению Карасина, на Украине «решения о том, как жить и с кем дружить, похоже, сегодня принимают совсем другие люди и в другом месте». И разрыв договора с Россией – это попытка властей республики отчитаться перед своими «западными кураторами».