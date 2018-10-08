Губернатор Флориды объявил режим ЧС из-за шторма «Майкл»

СЕГОДНЯ 07:05 2018-10-08T07:05:15+03:00

Люди выталкивают лодки из моря при приближении к Канкуну (Мексика) шторма "Майкл" Фото: REUTERS

Власти привели в готовность 500 служащих Нацгвардии США для помощи населению в подготовке к стихии

Изменить размер текста: A A

В американском штате Флорида губернатор Рик Скотт объявил чрезвычайный режим в связи с усилением тропического шторма «Майкл» в Карибском море. ЧС введен на территории 26 округов региона.

В сообщении администрации Флориды говорится, что губернатор страется, чтобы у властей на местах было достаточно времени, ресурсов и пространства для подготовки к шторму.

«Губернатор также призывает все предприятия коммунальных услуг и их партнеров обеспечить введение в силу соглашений о взаимопомощи, а также проверить лишний раз имеющиеся в наличии электрогенераторы», - отмечается в заявлении.

Кроме того, глава штата привел в готовность 500 бойцов Национальной гвардии США. Военнослужащие окажут оперативную помощь в подготовке населения к предстоящему удару стихии. При необходимости, к этим мероприятиям подключат все 5,5 тысяч служащих Нацгвардии, передает ТАСС.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Майкл» бушует в 170 км к юго-востоку от мексиканского острова Косумель.