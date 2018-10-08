Медведев распорядился продать 1,5 млн тонн зерна из Госфонда

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-08T07:56:09+03:00

На торги будут выставлены запасы, сделанные интервенционным фондом в 2008-2016 годах

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Правительство РФ продаст в 2018-2019 годах до 1,5 миллиона тонн зерна из интервенционного фонда. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Пшеница, рожь и фуражный ячмень будут реализованы как на внутреннем рынке, так и отправлены на экспорт.

Распоряжение касается «запасов интервенционного фонда, закупленных при проведении государственных закупочных интервенций в 2008-2016 годах», говорится в документе на сайте кабмина.

Зерно будет реализоваться через торги по ценам не ниже рыночных. Полученные средства пойдут на пополнение федерального бюджета.

Минсельхоз 3 октября объявил об окончании продажи на экспорт 500 тысяч тонн накопленного зерна из госфонда. также он сообщил, что намерен дополнительно реализовать еще 1,5 миллиона тонн зерна для оптимизации расходов на обслуживание запасов интервенционного фонда.