Менеджер Нурмагомедова поблагодарил полицию и извинился за Хабиба

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-08T08:53:06+03:00

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Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, Али Абдельазиз, прокомментировал итоги боя своего спортсмена. И извинился перед всеми за то, что произошло после окончания поединка, который прошел в Лас-Вегасе. В результате провокаций со стороны команды Конора Макгрегора вспыхнула потасовка, из-за чего Хабибу не вручили прямо в октагоне чемпионский пояс.

- Я хочу поздравить моего брата Хабиба с бесспорной победой. Изначально не может быть два короля, только один. Это не тот способ, которым мы хотели отпраздновать победу с таким доминированием. Но когда вы говорите о стране, семье, религии и пытаетесь "убить" кого-либо, как говорили ребята Конора, это игра в дерьмо. Фанаты получили потрясающий бой и отличное шоу.

Менеджер Хабиба Нурмагомедова, при этом, отдельно поблагодарил и представителей власти штата Невада, где прошел бой его подопечного с Конором Макгрегором:

- Я хочу извиниться перед атлетической комиссией штата Невада, властями Невады. И хочу поблагодарить полицейский участок в Лас-Вегасе за такую невероятную работу. Теперь все понимают, кто тут любитель.

Напомним, что после инцидента, который произошел по окончании боя Хабиб Нурмагомедов - Конор Макгрегор глава UFC заявил, что в отношении российского бойца могут последовать жесткие санкции от штрафа до дисквалификации. Разбирательствами будет заниматься атлетическая комиссия штата Невада. Самого же менеджера, напомним, задержали после боя.