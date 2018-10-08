2018-10-08T10:58:45+03:00
Общество

В Минтруде предложили обязать работодателей вести учет микротравм

В министерстве отметили, что соответствующий законопроект уже подготовлен и в скором времени будет направлен в Госдуму
Александр ДЖУМАЕВ
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Действующее законодательство не устанавливает обязанность работодателя принимать какие-либо меры в случае получения работниками микроповрежденийДействующее законодательство не устанавливает обязанность работодателя принимать какие-либо меры в случае получения работниками микроповрежденийФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник 8 октября Министерство труда России объявило об окончании разработки поправок в Трудовой кодекс. Они обяжут работодателей вести учет синяков, ссадин, ушибов и других микротравм, которые сотрудники получают на работе.

Микротравмами в поправках называются «ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения», которые не повлекли «расстройства здоровья» и не привели к потере трудоспособности.

Как сообщают «Известия», в ведомстве считают, что подобные повреждения отрицательно влияют на трудоспособность сотрудников. В пресс-службе министерства также подчеркнули, что учет микротравм будет вестись по заявлениям самих сотрудников. Представитель общественной организации «Опора России» в интервью изданию отметил, что рассматривается возможность организации учета травм с помощью электронных сервисов.

«Действующее законодательство не устанавливает обязанность работодателя принимать какие-либо меры в случае получения работниками микроповреждений, установлена лишь обязанность расследовать несчастные случаи на производстве — когда получены серьезные травмы или повреждения», – цитируют «Известия» одного из сотрудников министерства.

Эксперты отмечают, что принятие этого законопроекта позволит уменьшить количество несчастных случаев на производстве и улучшить условия работы на предприятиях. Ранее в Министерстве труда отметили, что количество несчастных случаев, имевших тяжкие последствия для пострадавших работников, сократилось более, чем в 2 раза.

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