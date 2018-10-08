Россияне назвали причины трагических событий октября 1993 года

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-08T11:42:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В канун 25-летия трагических событий октября 1993 года Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос с целью узнать отношение россиян к этому конфликту. Последний раз опрос на эту тему проводился в 2013 году.

Выяснилось, что сегодня о событиях 1993 года знают 90% граждан России. Это на 10% больше, чем в 2013 году. 35% соотечественников заявили, что хорошо знакомы с событиями, тогда как 9% россиян узнали о них впервые в ходе опроса. Основная часть опрошенных (55%) заявила, что «что-то слышала» о происходивших 25 лет назад в Москве беспорядках.

Среди опрошенных, заявивших о симпатии к одной из сторон конфликта 24% поддержало Бориса Ельцина. 12% россиян заявили о симпатиях к Верховному совету, тогда как 64% сограждан подчеркнули, что не определились либо затрудняются по разным причинам ответить на этот вопрос. В последнем случае речь идет в том числе и о гражданах, которые в 1993 году были слишком малы или еще не родились.

38% респондентов заявили, что главной причиной произошедшего были разногласия в правящих кругах. Это на 4% больше, чем в 2013 году. Среди причин конфликта россияне также выделяют разногласия между Борисом Ельциным и парламентом, трения между сторонниками демократической системы и советского строя, а также простое стечение обстоятельств.

Уменьшилось количество россиян, считающих применение силы в те октябрьские дни оправданным. Этой позиции придерживаются 26% россиян. 63% опрошенных заявили о неоправданности применения силы органами правопорядка и войсками.

Сайт kp.ru ранее писал о годовщине трагических событий октября 1993 года. В интервью изданию отставной следователь Генпрокуратуры России Леонид Прошкин, участвовавший в расследовании произошедшего, заявил, что «офицеры не знали, в кого палили», отметив неразбериху, царившую в Москве в те октябрьские дни.