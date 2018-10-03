Следователь по особо важным делам Генпрокуратуры (в отставке) Леонид Прошкин: Офицеры у «Белого дома» не знали, в кого палили

СЕГОДНЯ 01:51 2018-10-03T02:04:34+03:00

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В это трудно было поверить, но в Москве из танков, по отмашке президента, был расстрелян парламент страны. Причем творилась такая неразбериха, что бойцы элитных частей в октябре 1993-го ... убивали друг друга. А в роковых выстрелах снайперов сразу же заподозрили след Вашингтона. Что происходило на самом деле? Об этом «КП» рассказали те, кто участвовал в «путче» и кто его расследовал...

ГЕНЕРАЛЫ БЕЗ ШТАБА

Четверть века назад старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Леонид Прошкин входил в группу, что расследовала противостояние президента Ельцина с вице-президентом Руцким и спикером Верховного Совета Хасбулатовым. Прошкин писал постановление о прекращении дела № 18/123669-93. «КП» предложила отставному госсоветнику юстиции 3 класса пройти по Красной Пресне. И здесь, в окрестностях Белого дома, вспомнить о малоизвестных фактах трагической осени.

Стоим у впадения улицы Рочдельской в Улицу 1905 года. Отсюда БТРы внутренних войск шли к Белому дому. До него рукой подать.

- Леонид Георгиевич, правда, что, когда бронетехника дивизии имени Дзержинского шла здесь в сторону Верховного Совета, армейские части об этом не знали?

- Указ Ельцина "О безотлагательных мерах по обеспечению режима чрезвычайного положения в Москве" появился 4 октября. В 5 утра! А накануне в перестрелках у Останкино погибло 46 человек. Указ обязывал министров обороны Грачева, МВД Ерина и госбезопасности Голушко создать к 10 утра объединенный штаб. Он должен был руководить всеми силами, введенными в столицу.

- Генералы штаб не создали?

- Следствие установило — указ министры не выполнили. Взаимодействие не организовали.

- Между вэвэшниками, танкистами, десантниками связи не было?

- Никакой. И рации их работали на разных частотах.

- Разработать единый план поручили заму министра обороны генералу Кондратьеву?

- План действий войск с учетом их разной подчиненности разработан Кондратьевым не был! Около 5 утра 4 октября он приказал командирам частей, привлеченных к блокированию Верховного Совета, подавлять огневые точки его защитников. И не допускать прорыва вооруженных «боевиков».

Проезжаем несколько сот метров в направлении Белого дома до Т-образного перекрестка Рочдельской и переулка Глубокого. Здесь, в одном из самых дорогих кварталов Москвы, бойцы элитных армейских частей и Внутренних войск начали стрелять... друг в друга.

- Кто первый открыл огонь?

- В 7 утра четыре БТР дивизии Дзержинского двигались к Верховному Совету, чтобы занять переулок Глубокий - от улицы Рочдельской до Краснопресненской набережной. Но на этом перекрестке уже заняли позиции машины Таманской дивизии. С их брони спешились ветераны-афганцы. «Дзержинцы» издали приняли их за «боевиков», открыли огонь, тяжело ранив одного. Со стороны таманцев ответили.

БТРы вэвэшников не пошли вперед — свернули к набережной по улице Николаева. Так и мы «отступаем» чуть назад, проезжаем пару сотен метров — и вот уже Краснопресненская набережная. Тогда ее перегораживала баррикада!

- Баррикаду возвели защитники Белого дома, но их на ней не было?

- У баррикады оказались привлеченные министром обороны ветераны Афганистана. Комдив Таманской дивизии Евневич с другого берега Москвы-реки увидел: в сторону его подразделений идут 4 неизвестных БТРа и ведут огонь. И приказал двинуть навстречу бронетехнику «таманцев».

Сейчас по 6 полосам Краснопресненской набережной текут потоки иномарок, а 25 лет назад здесь горел БТР подполковника ВВ Савченко, пытавшегося обойти баррикаду. А в трех других БТРах «дзержинцев», отступавших во дворы, уже были раненные и убитый срочник.

Поднимаемся к стадиону «Красная пресня», где «тыл» Белого дома приказали блокировать 119-му десантному полку.

- Повоевав с «таманцами», «дзержинцы» затем столкнулись с десантниками?

- Около 7 утра зам. командира дивизии Дзержинского генерал Шкирко приказал группе из двух БТР и одного БМП выдвинуться к стадиону «Красная пресня» и взять под контроль участок от сквера Павлика Морозова до стадиона. БМП корпусом сбила ворота, ведя при этом огонь. Бойцы 119-го полка вступили в перестрелку, полагая, что это сторонники Верховного Совета. Погибли капитан-десантник и ефрейтор-срочник.

Думаете, этих смертей генералам было достаточно, чтобы наконец наладить связь? Нет, около 10 утра новые БТР Внутренних войск вышли на набережную - уже для прикрытия ОМОНа. И вновь встретили огонь «таманцев». Погибли майор-командир группы, старлей, рядовой и старший лейтенант милиции, которому поручили обеспечивать связь с ОМОНом.

- То есть, верные Ельцину части теряли людей в перестрелках из-за того, что три верных Ельцину генерала не создали - по его указу - единый Штаб?

- Офицеры ВВ и Минобороны на допросах рассказали: они не знали, против кого вели боевые действия. И за это никто не ответил…Но нет уже в живых ни Ельцина, ни Грачева с Ериным, а многих «таманцев» потом бросили в Чечню на штурм Грозного в 94-м...

Леонид Прошкин.Фото: Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

МИФЫ ОКТЯБРЯ

По периметру Белого дома знаки «Остановка запрещена», генералу Прошкину сложно идти (суставы побаливают). Но мы идем, и он вспоминает то, что многие бы хотели забыть.

- В Белом доме видели, что вокруг идут перестрелки и надеялись, что это их шанс?

- В Белом доме расстреляли одного из руководителей батальона, состоявшего из ветеранов горячих точек. Тот присвоил половину из тех миллионов рублей, что собрали сторонники Верховного Совета – для поддержки его защитников. В батальоне узнали – поставили к стенке. То есть, бардак и кровь были и там.

А шанс… Генерал Макашов, который был моим подследственным, сначала послал куда подальше генерала Руцкого, приказавшего идти в Останкино. Но после того, как люди Макашова вместе с баркашовцами легко взяли здание мэрии через дорогу от Белого дома, их настроение изменилось.

- Макашов решил, что просто войдет в Останкино, страна увидит обращение Руцкого и Хасбулатова к народу, и Верховный Совет победит?

- Они с Руцким не знали, что телевещание отключалось не там. И не теми. И почему никто не задается вопросом: как это противники Ельцина так легко взяли мэрию? Отчего только что призванные солдатики- вэвэшнки разбежались, бросив машины с ключами в замках зажигания и даже гранатомет? Эти машины потом пошли на Останкино, где погибло 46 человек, а из этого гранатомета стреляли, но угодили в клумбу? Никого не удивило, что в здании мэрии повстанцы нашли ящик с 70 пистолетами в смазке? Для серьезных боев они не годятся, а получить встречную пулю с таким стволом или срок - легко?! Никого не интересует – почему колонну восставших не остановила ни одна баррикада или кордон ГАИ, а отряд спецназа «Витязь» ехал с ней параллельно по Москве и посылал приветы? И почему обороной Останкино руководил главный кадровик ВВ Голубец?

- Считаете, обе стороны конфликта подталкивали к кровопролитию? Их вели на бойню?

- Из 1350 страниц составленного мною постановления по прекращению дела около 300 было изъято (побывало оно и в администрации президента). А подписывал постановление замгенпрокурора Михаил Катышев.

Те сотни страниц были уничтожены, как полагает бывший старший следователь по особо важным делам. Что в них было - уже не восстановить.

- От людей с обеих сторон я слышал, что со стороны посольства США было влияние, - продолжает, вздохнув, Прошкин, - И стороной президента, и стороной Верховного совета – так или иначе управляли, дергали за ниточки ( на вопрос, как именно, отставной госсоветник юстиции 3 класса лишь разводит руками — ред.). Причем многие из непримиримых противников жили в одном элитном доме в районе Рублевки.

- Генералы Руцкой и Дунаев, до 4 октября бывшие в Белом доме, в разговоре с «КП» подтвердили, что вокруг работали снайперы-наемники. Из какой страны — только предположения.

- Офицера «Альфы», (который спешился с БТРа у Белого дома, чтобы помочь раненному десантнику — Ред.), убил снайпер, работавший со стороны гостиницы «Мир» (соседнее с посольством США здание – Ред.). Пуля вошла сзади, между бронежилетом и каской. Профессиональный выстрел. Зафиксирован снайперский обстрел и со стороны гостиницы «Украина» - через реку, напротив Белого дома. Но в уголовном деле этому прямых подтверждений нет – есть упоминания в свидетельских показаниях. Ни один снайпер задержан не был.

- Были и другие провокации?

- Днем 3 октября демонстранты шли к Белому дому по Конюшковской улице, одетый в милицейский бушлат человек из этой колонны дал очередь из автомата, ранил шестерых военных в оцеплении (один умер). Личность стрелка не установлена.

- Правда, что Ельцин, после визита в учебный центр Внутренних войск после октября 93-го, наложил запрет на проверку оружия «верных частей»?

- Мы проверили, «отстреляли» 926 стволов, изъятых после 4 октября в Белом доме. Из них никто не был убит. Вот под этим Калининским мостом, откуда 10 танков из Кантемировской дивизии стреляли по Верховному Совету, водолазы тоже нашли много «железа». Большая часть баркашовцев, еще до танкового обстрела, ушли подземными коммуникациями – тоже с оружием. Но проверять автоматы-пулеметы Внутренних войск, милиции, армейских частей – нам запретили.

Столкновение воинских частей 4 октября

СУДИТЬ НАДО БЫЛО ОБЕ СТОРОНЫ

- Не только оружие пропало из зданий Белого Дома и мэрии?

- Когда 10 октября проводили инвентаризацию имущества Верховного Совета, выявили недостачу на 367 миллионов рублей — пропали деньги, украшения, одежда.

А в мэрии до 6 октября был питерский ОМОН. Они прибыли на автобусах. После их отъезда не досчитались многого. Отличились и военнослужащие в/ч 5470 —при тушении пожара и в последующие дни тащили из Белого дома бронежилеты, видеомагнитофоны, спальники и противогазы, а один вынес поднос «Гжель», салатницу и клавиатуру от компьютера!

- Правда, что разворованного, сгоревшего и разбитого имущества в зданиях Верховного Совета, мэрии и гостиницы «Мир» списали на 4,5 миллиарда?

- Да, но в «Справке о фактических затратах восстановительных работ...» есть и другие , серьезные цифры.

- Свидетелей искали по все стране?

- Когда мы собрались допрашивать спецназовцев отряда «Витязь», оборонявших Останкино, оказалось, их уже отправили на дембель в сибирские города. Многи либо пошли в милицию, либо влились в криминальные группировки и успели сесть за разные преступления. А ведь и года после октября не прошло!

- Если бы вам дали довести следствие до конца «как положено», пришлось бы привлекать к ответственности людей из окружения президента?

- Я считал, что несколько генералов воинских частей прямо отвечали за то, что погибли люди, (но не погиб ни один депутат!) – из-за несогласованности или бездействия, или провокаций. Были и те, кто тормозил нашу работу, и те, кто на уровне замов генпрокурора нас прикрывал.

В крови повинны обе стороны (хотя Макашов, например, приказа на штурм Останкино не отдавал). Даже утром 4 октября бОльшего числа жертв еще можно было избежать – но части уже шли к Белому дому. Мирные переговоры не нужны были тем, кто хотел бойни…

10 танков Кантемировской дивизии по приказу замминистра обороны генерала Кондратьева с Калининского (Новоарбатского) моста и с набережной Шевченко 4 октября обстреливали 6 этажей «Белого дома».Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С ДРУГОЙ СТОРОНЫ БАРРИКАД

Андрей Дунаев: О штурме меня предупредил экс глава КГБ Крючков

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Бывший министр МВД, назначенный 21 сентября 93-го, рассказал о том, как видел «октябрьский путч» изнутри.

- О плане по разгону парламента вы узнали в июле 93-го?

- До лета 93-го я был первым замминистра МВД. И мои сотрудники мне доложили - кое-кто из них входил в штаб, созданный сторонниками Ельцина. Я пришел к спикеру Хасбулатову в кабинет. И… попросил зайти в туалет. Включили все источники воды, для шума. Рассказал ему о плане Ельцина. Хасбулатов зная, что я ему передаю секретную информацию, вынес это на президиум Верховного Совета. А власть сделал вид, что не придала этому значения.

- То есть, еще до 21 сентября, до указа Ельцина, обе стороны готовы были к войне?

- Ни Хасбулатов, ни Руцкой, ни депутаты не хотели роспуска Съезда и Верховного Совета. Но, когда позже захватили здание мэрии и гостиницы рядом с ней - обнаружили сотни готовых протоколов об административных правонарушениях. Протоколы были оформлены на депутатов. И отпечатаны заранее - до 21 сентября.

- Почему вы не обратились к армии, к МВД?

- Я считал, что надо было обратиться к прессе и встречаться с военачальниками. Укрепить Белый дом. Ельцин вместе с Грачевым посетили дивизию ВВ Дзержинского и ряд других частей. Немало людей получили большие звезды на погоны.

Андрей Дунаев.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

- Вы считали, что Белый дом мог продержаться месяц-другой…

- Мне позвонили с десяток начальников УВД из разных регионов. Предлагали прислать отряды. Я всем отказал. Понимал: это - гражданская война. Оружия в Белом доме было много - только его охрана имела около 200 автоматов. Александр Коровников (позже депутат Госдумы и сенатор — Ред.) притащил откуда-то десяток гранатометов.

Баркашовцы выбили окно на втором этаже в Белом доме, выставили пулемет. А там шел отряд МВД Владимира Колесникова, моего товарища. Я вытащил пистолет и сказал баркашовцам: огонь не открывать, или я буду стрелять вам в спину!

- Иностранных снайперов тогда не задержали, но вы заявляли, что они были.

- Я уверен, кровь началась не без участия иностранных разведок. Категорично про американцев не могу утверждать — доказательств у меня нет. Но снайпершу, стрелявшую из гостиницы «Украина» по Краснопресненской набережной, зафиксировали — это факт. Там наилучшая позиция для обстрела была.

А кто убил в спину солдата внутренних войск, стоявшего в оцеплении вокруг Белого дома? При том командир его полка перешел на сторону Белого дома, но Баранников и я приказали ему: иди домой!

- Почему вы не ушли, как боевики Баркашова, из Белого дома по подземным ходам перед 4 октября?

- Макашовцы и баркашовцы мне не подчинялись. Я отвечал за порядок в Белом доме, за учет оружия. 3 числа, когда убили людей у Останкино и у Белого дома, Баранников и я впервые смогли созвониться с домом. Думали, что делать. Баранников мне сказал: люди к тебе и ко мне пришли защищать правду — мы что, их оставим, а их тут будут убивать? И как жить потом?

- О штурме Белого дома вас предупредили?

- Мне позвонил ныне покойный начальник ГУВД Москвы. Сказал, что в 6 утра будет атака. А бывший председатель КГБ Крючков прислал своего порученца к моей жене домой, чтобы сообщить о времени штурма. А я ведь Крючкова в 1991-м арестовывал, после ГКЧП! Еще от ветеранов-афганцев прислали бронежилет.

Окна моего кабинета на втором этаже выходили на Москву-реку и на главный вход в Белый дом. Утром из бэтээров обстреляли кабинеты - мой, Ачалова и Баранникова. И я под подоконниками из кабинета уполз. А баркашовцы уже разбили окна и ставили пулеметы. Но я приказал им не стрелять — и они не стреляли. А ведь люди от танкового обстрела гибли...

- Что вас спасло от расправы?

- То, что из оружия, бывшего в Белом доме, никого не убили. Кстати, накануне штурма мне завхоз Белого дома выдал 12 бутылок водки — для обработки ранений, поскольку спирта не было. Потом писали, что в холодильнике у генерала Дунаева нашли 12 бутылок водки - вот, мол, неплохо жили в Белом Доме.

- Сегодня считаете, что ни Ельцин, ни Верховный Совет не были абсолютно правы?

- Ни Ельцин, ни Руцкой, ни другие участники событий с обеих сторон не хотели беды России. Все желали процветания страны. Но предлагали пути развития и согласия, которые не совпадали друг с другом. К тому же переговоры в Даниловом монастыре сорвали. Намеренно. Съезд и ВС предложили самороспуск, а президента - в отставку. С новыми выборами для всех. И никакой крови. Но переговорщики, в том числе с нашей стороны, к миру не слишком стремились. И в Лефортово ведь потом они не сидели, как я — зато в руководство Госдумы позже вошли.

- Кто в Лефортово предупредил вас о возможной высшей мере?

- Об этом мне сообщил полковник, начальник охраны Лефортово. Знаю, глава администрации президента Сергей Филатов летал в США, советовался —и, якобы, такое решение «покончить с нами» приняли. Но этому было сильное сопротивление у Генпрокуратуры, у следственной группы. Профессионалы видели — мы не виноваты. Ведь в октябре 93-го расстреливали тех, кто конституцию защищал!

ХРОНИКА

21 сентября 1993 года Борис Ельцин подписал указ № 1400 о роспуске съезда народных депутатов и Верховного Совета.

24 сентября 10-й, внеочередной съезд народных депутатов объявил о прекращении президентских полномочий Ельцина и назвал его действия госпереворотом.

3 октября Ельцин принял решение, а утром 4 октября подписал указ № 1575, опираясь на который в Москву по устному приказу министра обороны Грачева были введены части ВВ, Таманской и Кантемировской дивизий, десантники.

По данным следственной группы, в столкновениях у «Останкино» 3 октября погибли и скончались от ран не менее 46 человек (ранено не менее 124), у «Белого дома» 3 и 4 октября погибли не менее 74 человек (ранено не менее 172). Здесь не учтены потери военнослужащих при взаимных столкновениях.

4 октября вечером защитники «Белого дома» сдались, спикер Хасбулатов, вице-президент Руцкой, министр МВД Дунаев и еще ряд руководителей путча отправлены в СИЗО «Лефортово», остальные - в «Матросскую Тишину». В феврале 1994-го амнистированы.

ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Русский путч - прививка от майдана

Иван ГРАЧЕВ

- Вы что, хотите, чтоб у нас был майдан, как на Украине? - любит нас пугать телевизор.

И ведь правильно пугает. Русский-то бунт - он кровавее и беспощаднее. А оба киевских майдана - лишь копия московских путчей 1991-го и 1993-го.

Почему же народ в октябре 1993-го, глядя в прямом эфире, как горит «Белый дом», безмолвствовал? Потому что еще не опомнился от потери великой страны и колбасы за три двадцать, а тут: беги, разнимай еще этих, не поделивших трон в Москве?

В итоге, конечно, победил тот, кто не струсил палить из танков.

Путчисты ГКЧП в 1991-м струсили, не открыли огонь по тому же «Белому дому», где сидел Ельцин. И проиграли. А в 1993-м русская история издевательски, словно в испытание, развернула шахматную доску наоборот и поставила Ельцина перед тем же выбором, что и ГКЧП. Ну? Ты тоже окажешься слабаком?

Ельцин слабаком не был.

Но вот что поразительно. Проигравший СССР народ вспоминает с ностальгией. А ельцинские 90-е - с проклятиями. Так кто оказался сильнее: поддавшийся искушению нажать на курок или тот, у кого дрожали руки от мысли, что надо стрелять?

Ах, да. Дорогой телевизор, «как на Украине» не хочет никто. Но прививка от новой революции для русских - пережитые собственной шкурой 90-е, а не чей-то майдан.

Украинцы тоже будут называть времена Порошенко, не струсившего двинуть танки на Донбасс, проклятыми. Но это их история. Нам не забыть бы свою.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

У этой драмы была и еще одна сторона...

Андрей ДЯТЛОВ

Все, что происходило у «Белого дома» в октябре 1993-го, было похоже на какой-то нереальный кошмар. Танки, стреляющие с моста в огромное здание в центре города, бумаги, разлетающиеся из окон.

Я эти окна знал точно: в августе 1991 года весь путч ГКЧП провел в «Белом доме», там была редакция газеты, в которой тогда работал. И по этим кабинетам мы ходили, собирая материал для заметок. И хорошо помню и баррикады, и танки генерала Лебедя, охранявшие здание, и толпу вокруг.

Но в 1993-м, когда мы приехали на площадь у «Белого дома», было страшнее. Ну то есть, понятно, что когда танк стреляет в тридцати метрах от тебя, ты просто падаешь на асфальт, даже не понимая, что происходит, - организм сам решает за тебя. Однако в памяти осталось не это. А сотни(!) людей, пришедших посмотреть на этот расстрел. Они стояли на мосту, они сидели на крышах домов вокруг, на балконах, торчали в открытых окнах квартир, куда их пускали хозяева. На тротуарах стояли, как в парке, семьи с колясками. Я до сих пор не понимаю, как это могло быть. Что такое нужно было сделать с людьми, чтобы они пришли в боевую зону, как на шоу... Стреляли ли по ним из «Белого дома»? Да. Рядом с нами ранили такого же зеваку, какими, увы, были и мы. В ногу. Его унесли.

До этого я думал, что порыв 1991 года на этой же самой площади уберег нас от гражданской войны. Но теперь понимаю: при всей трагедии 1993 года именно эти стреляющие танки повернули у многих мозги к пониманию того, что ее, этой самой войны, допустить нельзя никак. И у тех, кто отдавал приказ об открытии огня, и у тех, кто сидел в танках, и у тех, кто сидел в «Белом доме», и у тех, кто штурмовал и защищал «Останкино». И у этой любопытствующей толпы с колясками...

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26-летний уроженец штата Джорджия Терри Майкл Дункан, юрист индивидуального частного предприятия «Файерстоуна-Дункан», прибыл в Москву 28 июня 1993 года и жил в самом центре российской столицы, на Большой Полянке. Поздним вечером 3 октября он оказался у центрального входа в здание АСК-3 телецентра «Останкино» (подробности).