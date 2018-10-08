2018-10-08T12:18:49+03:00
Экономика

Во ФСИН рассказали, какую зарплату получают работающие заключенные

В ведомстве подчеркнули, что зарплата осужденных соответствует минимальному размеру оплаты труда
Александр ДЖУМАЕВ
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Заработная плата заключенных не опускается ниже минимального размера оплаты трудаЗаработная плата заключенных не опускается ниже минимального размера оплаты трудаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Временно исполняющий обязанности начальника управления производственной деятельности и трудовой адаптации заключенных Федеральной службы исполнения наказаний России (ФСИН) Валерий Пантелеев рассказал о зарплате, которую получают работающие осужденные.

«Заработанные деньги после всех вычетов поступают на их лицевые счета. В среднем эта сумма составляет 4 тысячи рублей в месяц», – цитирует Пантелеева агентство РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что заработная плата заключенных не опускается ниже минимального размера оплаты труда. Итоговая сумма, которую осужденные получают «на руки» получается после ряда вычетов. В их число входят взыскания денег в пользу потерпевших, пострадавших от действий заключенного, алименты, а также плата за содержание преступника в тюрьме (к примеру, за одежду и еду).

Пантелеев заявил, что госзаказ играет огромную роль в обеспечении заключенных работой. Он отметил, что в этом году объем госзаказа на предприятиях, подведомственным ФИСН, составил 1,6 млрд. рублей.

В настоящий момент в рамках российской пенитенциарной системы функционируют 569 центров трудовой адаптации заключенных, а также 75 производственных мастерских. 25,4% этих учреждений относятся к швейной промышленности, 15,4% занимаются обработкой металлов, 14,1 – сельским хозяйством, и лишь 11% – деревообработкой.

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