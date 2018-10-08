Новую станцию московского метро оформят в стиле работ Малевича

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-08T13:55:32+03:00

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Новую станцию «Нижние Мневники», которую строят на Большой кольцевой линии метро, оформят в стиле авангард. Как рассказал исполняющий обязанности главного архитектора Москвы Сергей Кузнецов, при создании дизайна вестибюля авторы проекта вдохновились творчеством Казимира Малевича. К примеру, центр платформы украсит арка с колоннами ярко-красного цвета, напоминающая собой картину художника «Красный квадрат». Остальной декор будет выполнен в более сдержанных серых тонах.

Отмечается, что потолок платформы, эскалаторы и вестибюли станции украсят различные геометрические детали. Так, над эскалатором планируется установить потолочные балки из красных прямоугольников, а также металлические светильники-треугольники, пишет ФАН.

Добавим, что внешне станция будет оформлена в том же стиле. Темные внешние фасады будут контрастировать с яркими красными арками у входа, пишет сетевое издание m24.ru со ссылкой на mos.ru.