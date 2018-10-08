2018-10-08T16:54:43+03:00
Экономика

Сбербанк оценил средний доход работающих российских пенсионеров в 46 тысяч рублей

Исследование показало, что женщины после выхода на пенсию дольше сохраняют трудоспособность, чем мужчины
Денис СУХОВ
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Сбербанк оценил средний доход работающих российских пенсионеров в 46 тысяч рублейСбербанк оценил средний доход работающих российских пенсионеров в 46 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Средний доход работающих российских пенсионеров составляет 46 тысяч рублей. Такая оценка приводится в анализе экономического поведения россиян пенсионного возраста, проведенного Сбербанком.

«Работающие пенсионеры в среднем получают зарплату в размере почти 32 тыс. рублей в месяц...С учетом пенсии общий доход женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет в среднем - 46 тыс. руб., и это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста», - цитирует материалы исследования пресс-служба банка.

Сравнительно высокие зарплаты у пенсионеров, занятых в крупном бизнесе — 44 тысячи рублей. В малом бизнесе зарплаты составляют около 20 тысяч рублей.при этом более 100 тысяч рублей получают лишь 4% пенсионеров.

Кроме того результаты исследования свидетельствуют, что женщины на пенсии несколько дольше сохраняют трудоспособность, чем мужчины: 70% женщин, работающих к моменту достижения пенсионного возраста, продолжают трудиться в последующие пять лет. Для мужчин этот показатель составляет 43%. К 75 годам только остается лишь 2% работающих мужчин и женщин, занятых на момент достижения пенсионного возраста.

Также сбербанк отмечает, что после 68 лет резко меняется структура расходов работающих пенсионеров: траты на поддержание привычного образа жизни уступают место расходам на медицину.

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